Мастер-класс: слушай и пиши. Врубель

Дата и место
|
28 июня
воскресенье
|16:00
|
Мастер-класс: слушай и пиши. Врубель2026-06-28T16:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на первый иммерсивный арт-мастер-класс с погружением в стиль великого художника!
Представьте: вы не просто рисуете картину, а погружаетесь в мир Михаила Врубеля — его загадочные образы, переливающиеся краски, драматичные сюжеты.
Это не обычный мастер-класс, а уникальный формат, где: Вы пишете картину маслом в стиле Врубеля под руководством профессионального художника из Sketchbook Калининград — шаг за шагом, от эскиза до финальных мазков.
Параллельно искусствоведы из «Культур-Мультур» рассказывают о жизни, технике и символах в работах мастера — так, что каждая деталь на вашем холсте наполняется смыслом.
А ещё — интерактивная игра на закрепление знаний: угадаете шедевр по фрагменту, расшифруете скрытые послания или даже попробуете «подумать как Врубель»!
Почему это круто?
- Вы не просто слушаете лекцию — сразу применяете знания на практике;
- Узнаёте неочевидные факты о художнике — и тут же видите их в его технике;
- Уносите домой собственную работу в духе Врубеля (да, даже если никогда не рисовали!).
Для кого? Для всех, кто:
- Никогда не рисовал, но хочет попробовать в необычном формате;
- Уже рисует и ищет новые подходы или вдохновение;
- Профессионально занимается искусством и ценит глубокий разбор техник великих мастеров;
- Просто любит небанальные культурные события с погружением.
Готовы услышать историю — и написать её на холсте?
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.
Продолжительность: 2 — 2,5ч