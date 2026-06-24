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Мастер-класс: слушай и пиши. Врубель

Мастер-класс: слушай и пиши. Врубель

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

28 июня
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Приглашаем на первый иммерсивный арт-мастер-класс с погружением в стиль великого художника! 

Представьте: вы не просто рисуете картину, а погружаетесь в мир Михаила Врубеля — его загадочные образы, переливающиеся краски, драматичные сюжеты.

Это не обычный мастер-класс, а уникальный формат, где: Вы пишете картину маслом в стиле Врубеля под руководством профессионального художника из Sketchbook Калининград — шаг за шагом, от эскиза до финальных мазков.

Параллельно искусствоведы из «Культур-Мультур» рассказывают о жизни, технике и символах в работах мастера — так, что каждая деталь на вашем холсте наполняется смыслом.

А ещё — интерактивная игра на закрепление знаний: угадаете шедевр по фрагменту, расшифруете скрытые послания или даже попробуете «подумать как Врубель»!

Почему это круто?

  • Вы не просто слушаете лекцию — сразу применяете знания на практике;
  • Узнаёте неочевидные факты о художнике — и тут же видите их в его технике;
  • Уносите домой собственную работу в духе Врубеля (да, даже если никогда не рисовали!).

Для кого? Для всех, кто:

  • Никогда не рисовал, но хочет попробовать в необычном формате;
  • Уже рисует и ищет новые подходы или вдохновение;
  • Профессионально занимается искусством и ценит глубокий разбор техник великих мастеров;
  • Просто любит небанальные культурные события с погружением.

Готовы услышать историю — и написать её на холсте?

«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.

Продолжительность: 2 — 2,5ч

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