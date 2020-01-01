Дата и место
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29 июля
среда
|19:30
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«Гимн любви»2026-07-29T19:30:00.000+02:00
О событии
ЯРКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭПОХАМ В ФОРМАТЕ СПЕКТАКЛЯ-КАБАРЕ!
Это не просто концертная программа, а синтез музыки, танца, драмы и тонкого юмора, который перенесёт публику из XXI века в самые яркие эпохи прошлого.
Маршрут нашего путешествия лежит через золотой XIX век с его величественным ампиром и изящным модерном, романсами и озорными студенческими куплетами. Далее мы окажемся в Серебряном веке : эпохе Есенина, Вертинского, Шаляпина и Лещенко, где каждая нота пронизана ностальгией и страстью.
Литературной основой для этого триптиха послужили новеллы великих мастеров слова. Зрители вновь переживут трогательные истории любви и самопожертвования из знаменитых произведений О«Генри «Последний лист» и «Дары волхвов». Жемчужиной вечера станет новелла французского классика Андре Моруа «Рождение мастера», действие которой разворачивается в середине XX века на фоне расцвета абстракционизма и появления новой категории «любителей искусства».
Музыкальное сердце спектакля — это настоящий калейдоскоп стилей. По традиции кабаре, зрителей ждёт множество песен и инструментальных композиций. Ответственность за вокальную магию и парижский шарм несёт лауреат международных конкурсов, исполнительница французского шансона Ксения Гор. Песни прозвучат на французском языке с безупречным произношением, погружая в атмосферу богемных кафе Монмартра.
Своим воистину волшебным саксофоном эту магию разделит солист Калининградской филармонии Сурен Погосян, чьи импровизации станут идеальным саундтреком к путешествию во времени.
Спектакль-кабаре «Гимн любви» это гарантия отличного настроения и яркого культурного досуга!