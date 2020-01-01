Калининградский симфонический оркестр под управлением А.А. Фельдмана

Дата и место
|
10 июля
пятница
|15:00
|
Калининградский симфонический оркестр под управлением А.А. Фельдмана2026-07-10T15:00:00.000+02:00
О событии
Открытие Фестиваля искусств «Симфония ветра» пройдет под куполом на Летней сцене при участии Калининградского симфонического оркестра, художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств, член Союза композиторов РФ Аркадий Айзикович Фельдман.
За годы существования коллектив подготовил более десятка собственных программ, следуя выверенной системе концертной деятельности. Ежемесячные выступления в залах Областного драматического театра и Кафедрального собора, а также участие в международных фестивалях определили широту репертуарных устремлений оркестра. В его составе — выпускники престижнейших музыкальных вузов страны, настоящие профессионалы своего дела.
Это будет незабываемый праздник музыки, гармонии и вдохновения!
Стоимость входного билета 100 рублей.
Под куполом театра не предусмотрены посадочные места, будет небольшое количество стульев для зрителей серебряного возраста