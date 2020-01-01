Концерты
Калининградский симфонический оркестр под управлением А.А. Фельдмана

Калининградский симфонический оркестр под управлением А.А. Фельдмана

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+

Дата и место

10 июля
пятница
15:00
Янтарь-Холл

О событии

Открытие Фестиваля искусств «Симфония ветра» пройдет под куполом на Летней сцене при участии Калининградского симфонического оркестра, художественный руководитель и дирижер —  заслуженный деятель искусств, член Союза композиторов РФ  Аркадий Айзикович Фельдман.

За годы существования коллектив подготовил более десятка собственных программ, следуя выверенной системе концертной деятельности. Ежемесячные выступления в залах Областного драматического театра и Кафедрального собора, а также участие в международных фестивалях определили широту репертуарных устремлений оркестра. В его составе — выпускники престижнейших музыкальных вузов страны, настоящие профессионалы своего дела.

Это будет незабываемый праздник музыки, гармонии и вдохновения!

Стоимость входного билета 100 рублей.

Под куполом театра не предусмотрены посадочные места, будет небольшое количество стульев для зрителей серебряного возраста