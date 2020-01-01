Дата и место
|
4 июля
суббота
|17:00
|
Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики»2026-07-04T17:00:00.000+02:00
О событии
В Калининграде впервые пройдет Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», посвященный 80-летию региона
Он состоится в Калининградской области со 2 по 5 июля.
В фестивале примут участие лучшие военные оркестры из Москвы и Санкт-Петербурга, не раз становившиеся участниками Парадов Победы на Красной площади и музыкального фестиваля «Спасская башня»: Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, 23 военный оркестр Ленинградского военного округа, почётного караула и 21 военный оркестр Московского военного округа.
Самый западный регион России представляет Военный оркестр штаба Балтийского флота. За четыре дня фестиваля в Гвардейске, Правдинске, Советске, Черняховске, Балтийске, Светлогорске, Калининграде, Светлом будут проведены 8 концертов.
В субботу, 4 июля в 17:00 в Калининграде на стадионе «Балтика» (пр-т Мира — ул. Д. Донского) состоится грандиозный гала-концерт сводного оркестра из 250 профессиональных музыкантов. Это масштабное событие станет кульминацией Международного фестиваля военных духовых оркестров «Фанфары Балтики».
Концерт начнется в 17:00 с торжественного марша четырех военных оркестров Затем — череда дефиле (плац-концертов) каждого оркестра. Плац-концерт — это выступление военного оркестра, в котором произведения музыканты исполняют в движении, с элементами шоу.
Художественный руководитель фестиваля «Фанфары Балтики» — начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, дирижёр Сводного оркестра Министерства обороны РФ на военных парадах в День Победы в Москве и музыкальный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин.
Масштабным финалом вечера станет выступление сводного оркестра из 250 человек, включающего все коллективы-участники фестиваля. К ним присоединятся танцевальная группа Ансамбля песня и пляски Балтийского флота, солисты-вокалисты Калининградской филармонии, военные дирижёры Валерий Коваль (Республика Беларусь) и народный артист России Виктор Бобков (Калининград).
Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» к 80-летию Калининградской области организован Калининградской филармонией, проходит при поддержке Правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Вход на концерт 4 июля бесплатный (необходима регистрация).
4 июля, 17:00 г. Калининград — Гала-концерт «Фанфары Балтики», стадион «Балтика» (ул. Дмитрия Донского — проспект Мира). Входы для зрителей будут открыты с 15:30 (начало концерта — в 17:00) только со стороны ул. Дмитрия Донского и ул. Гостиной. Главный вход и вход с ул. Театральной будут закрыты.
Торжественный марш четырёх оркестров.
Дефиле (плац-концерт) каждого оркестра и гала-концерт с участием всех коллективов, танцевальной группы Ансамбля песня и пляски Балтийского флота, солистов-вокалистов Калининградской филармонии.
Дирижёры:
- Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин
- Начальник оркестра – заслуженный артист России, народный артист Республики Дагестан, полковник Сергей Дурыгин
- Народный артист России Виктор Бобков
- Солисты-вокалисты Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова