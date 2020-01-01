Стадион

Стадион "Балтика"

Калининград, проспект Мира, 15
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Стадион
Телефон: (4012) 21-65-01

Дата и место

4 июля
суббота
17:00
Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики»

О заведении

Самый старинный стадион в России из ныне действующих. С 1800 года на его месте находился парк "Флора". Спустя почти век в 1892 году городской советник, банкир и меценат доктор Вальтер Симон основал здесь спортивно-игровые площадки и передал их в дар городу. Сегодня стадион "Балтика" находится в списке выявленных объектов культурного наследия Калининградской области, где проходят различные спортивные и культурные мероприятия.

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