Дата и место
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27 июня
суббота
|14:00
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Битловский Джем2026-06-27T14:00:00.000+02:00
О событии
27 июня 2026 года в 14:00 Фестиваль музыки Битлз «Свободные, как птицы» и библиотека имени Сергея Снегова приглашает в Музыкальную гостинную на Битловский Джем, чтобы отметить два значимых события в жизни каждого битломана — День рождения Пола Маккартни (ему 18 июня исполнилось 84 года) и Всемирный День Битлз (во всём мире он отмечается 25 июня, когда в 1967 году родилась песня любви All You Need Is Love).
К нам придут гости, которые исполнят для нас песни Битлз и сэра Маккартни. Вместе с ними мы будем эти песни петь и пить чай с джемом!