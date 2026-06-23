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Битловский Джем

Битловский Джем

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12+

Дата и место

27 июня
суббота
14:00
Библиотека им. С. А. Снегова

О событии

27 июня 2026 года в 14:00 Фестиваль музыки Битлз «Свободные, как птицы» и библиотека имени Сергея Снегова приглашает в Музыкальную гостинную на Битловский Джем, чтобы отметить два значимых события в жизни каждого битломана — День рождения Пола Маккартни (ему 18 июня исполнилось 84 года) и Всемирный День Битлз (во всём мире он отмечается 25 июня, когда в 1967 году родилась песня любви All You Need Is Love).

К нам придут гости, которые исполнят для нас песни Битлз и сэра Маккартни. Вместе с ними мы будем эти песни петь и пить чай с джемом!

Это событие в СМИ

Музыка
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