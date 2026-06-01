Библиотека им. С. А. Снегова (Библиотека №10)

Библиотека им. С. А. Снегова (Библиотека №10)

Калининград, ул. 9 Апреля, 5
Библиотека им. С. А. Снегова (Библиотека №10)
Телефон: (4012) 46-13-12

Дата и место

27 июня
суббота
14:00
Битловский Джем

О заведении

Открылась в 1971 году. В 2006 году библиотеке было присвоено имя калининградского писателя-фантаста Сергея Александровича Снегова. Универсальный библиотечный фонд включает более 42 000 экземпляров книг, периодических изданий, аудиовизуальных материалов. Имеются взрослый и юношеский отделы. Проводятся различные культурные мероприятия: литературные чтения, вечера-памяти, экскурсии, беседы, посвящённые творчеству С. А. Снегова, действует литературно-художественный музей писателя. Кроме традиционного погружения в мир книги и чтения, библиотека приглашает на художественные выставки картин и фотографий калининградских авторов, музыкальные аудиовизуальные программы и встречи с современной живой музыкой. Организованы семейные игровые часы, клубы по интересам, литературно-краеведческие экскурсии, проекты «Документальное кино: и просто и сложно», «Времена и время». 


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