Дата и место
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23 июня
до 28 июня
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Аудиоспектакль «Дорога эпох»2026-06-23T14:00:00.000+02:00 2026-06-28T16:00:00.000+02:00
О событии
В Арт-пространстве «Янтарь-холл» состоится премьера аудиоспектакля «Дорога эпох» — масштабного проекта, который бережно воссоздает историю региона.
Творческая группа подошла к созданию атмосферы с особым вниманием к деталям. Часть декораций не бутафория, а настоящие предметы из прошлого, которые хранят память о ключевых моментах становления области.
Этот проект — ваш «наушник» в прошлое. Через звук, слово и предметный мир зрители услышат:
- Стук колес поезда, везущего первых переселенцев в неизвестность;
- Смех и слезы тех, кто строил новую жизнь на послевоенных руинах;
- Ритм современного Калининграда — города, который стал домом для многих поколений.
В основе — реальные истории, воспоминания и архивные материалы. Спектакль не просто рассказывает о событиях — он дает почувствовать, как менялся регион через судьбы обычных людей.
Декорации и аудиотекст станут лишь отправной точкой: именно ваше воображение вдохнёт жизнь в персонажей, наделив их лицами и фигурами. Зритель не останется пассивным наблюдателем, а станет полноценным участником действия. По ходу развития сюжета зритель будет перемещаться между различными локациями, каждая из которых соответствует определённой эпохе и атмосфере.
«Мы хотели, чтобы каждый зритель не просто узнал факты, а буквально прикоснулся к прошлому. Поэтому в декорациях есть подлинные вещи: чемоданы переселенцев, фотографии, личные вещи, инструменты… Это делает историю осязаемой», говорит директор театра «Янтарь-холл» Нина Михайловна Тупий.
Постановочная команда:
- Режиссер, художник-постановщик: Данила Красницкий
- Звукорежиссер, саунд дизайн: Алексей Лисаченко
- Драматургия: Анастасия Шматова, Данила Красницкий
- Моушн-дизайн: Кирилл Колобени