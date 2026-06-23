Встреча с капитаном барка «Седов» Виктором Николиным

Дата и место
|
23 июня
вторник
|18:30
|
Встреча с капитаном барка «Седов» Виктором Николиным2026-06-23T18:30:00.000+02:00
О событии
23 июня в научной библиотеке пройдет встреча с капитаном легендарного парусника «Седов» Виктором Юрьевичем Николиным. Мероприятие состоится в рамках проекта «Портрет на фоне города», посвящённого 80-летию Калининградской области.
Калининград — город с сильными морскими традициями. Поэтому героем новой встречи станет человек, который продолжает их сегодня, укрепляя морскую славу России и воспитывая новое поколение моряков.
Более двадцати лет жизнь Виктора Николина связана с крупнейшим в мире учебным парусным судном, на борту которого проходят практику будущие моряки. Под его руководством курсанты осваивают сложное парусное вооружение, учатся работать в команде, принимать решения в сложных ситуациях и выдерживать испытания морем.
Славная страница в биографии капитана написана в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства 2019-2020 годов, кульминацией которой стал беспрецедентный Трансарктический переход по Северному морскому пути. В сложных ледовых условиях «Седов» прошёл Севморпуть за одну навигацию, поставив уникальный рекорд для судна такого класса.
На встрече Виктор Юрьевич расскажет о профессии моряка и морской романтике, о жизни на столетнем паруснике, дальних походах и особенных людях, которые выбрали своим призванием флот.
Вход свободный.
Начало в 18:30.
Место проведения: читальный зал, 2 этаж.