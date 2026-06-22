Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович

Дата и место
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24 июня
среда
|18:30
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Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович2026-06-24T18:30:00.000+02:00
О событии
Элеонора Сергеевна Попович — известная в Калининграде врач-кардиолог и ревматолог высшей категории, отличник здравоохранения.
Начинала карьеру в Зеленоградской районной больнице, затем работала кардиоревматологом в Калининградской областной клинической больнице. На протяжении 20 лет возглавляла поликлинику Центральной городской клинической больницы (ЦГБ) в Калининграде.
Неоднократно отмечалась как «Отличник здравоохранения» и «Лучший главный врач Северо-Западного региона»
Встречу проведёт ведущий библиотекарь Юрий Рожков-Юрьевский.
Вход свободный.
Время проведения: 24 июня 2026 г. в 18:30
Место проведения: читальный зал библиотеки, 2 этаж