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Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович

Встреча с ветераном здравоохранения Элеонорой Попович

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16+

Дата и место

24 июня
среда
18:30
Научная библиотека

О событии

Элеонора Сергеевна Попович — известная в Калининграде врач-кардиолог и ревматолог высшей категории, отличник здравоохранения.

Начинала карьеру в Зеленоградской районной больнице, затем работала кардиоревматологом в Калининградской областной клинической больнице. На протяжении 20 лет возглавляла поликлинику Центральной городской клинической больницы (ЦГБ) в Калининграде.

Неоднократно отмечалась как «Отличник здравоохранения» и «Лучший главный врач Северо-Западного региона»

Встречу проведёт ведущий библиотекарь Юрий Рожков-Юрьевский.

Вход свободный.

Время проведения: 24 июня 2026 г. в 18:30

Место проведения: читальный зал библиотеки, 2 этаж

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