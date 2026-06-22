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Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой

Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой

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18+

Дата и место

24 июня
среда
18:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

В Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова 24 июня состоится творческая встреча с российским поэтом, журналистом, главным редактором журнала «Наш современник», членом Союза писателей России Кариной Константиновной Сейдаметовой (Москва) и авторами журнала.

Речь пойдет о поэзии, открытии Литературного музея журнала «Наш Современник» в древнейшем городе Белозерске, о первом Всероссийском поэтическом фестивале «Соколики русской земли», о поэтических сборниках «Лазурь», «Позимник», «Соборный свет», о сборнике стихов «Вольница» — этапном в поэтическом становлении Карины Сейдаметовой.

Также гости услышат о легендарном толстом литературном журнале «Наш современник», о публикациях талантливых произведений авторов из разных регионов России, о современных писателях и литературной жизни страны, о том, какое место толстые журналы занимают в российском культурном пространстве.

Тел. 46-69-63.

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