Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой

Дата и место
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24 июня
среда
|18:00
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Творческая встреча с Кариной Сейдаметовой2026-06-24T18:00:00.000+02:00
О событии
В Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова 24 июня состоится творческая встреча с российским поэтом, журналистом, главным редактором журнала «Наш современник», членом Союза писателей России Кариной Константиновной Сейдаметовой (Москва) и авторами журнала.
Речь пойдет о поэзии, открытии Литературного музея журнала «Наш Современник» в древнейшем городе Белозерске, о первом Всероссийском поэтическом фестивале «Соколики русской земли», о поэтических сборниках «Лазурь», «Позимник», «Соборный свет», о сборнике стихов «Вольница» — этапном в поэтическом становлении Карины Сейдаметовой.
Также гости услышат о легендарном толстом литературном журнале «Наш современник», о публикациях талантливых произведений авторов из разных регионов России, о современных писателях и литературной жизни страны, о том, какое место толстые журналы занимают в российском культурном пространстве.
Тел. 46-69-63.