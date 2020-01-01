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Шоу для всей семьи: блогер-иллюзионист Влад Алмазов

Шоу для всей семьи: блогер-иллюзионист Влад Алмазов

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Дата и место

25 октября
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Влад Алмазов — профессиональный фокусник – шоумен, популярный блогер–иллюзионист, создатель эксклюзивного развлекательного контента и нового направления «пранк-фокусы в чат рулетке», обладатель Оскара «Merlin Awards» в мире магии, и первого места в номинации «Микромагия» Российского конкурса Ассоциации Иллюзионистов, рекордсмен книги Рекордов Гиннеса.

Хотите ощутить что-то по-настоящему новое? Влад Алмазов знает, как это сделать! Он погрузит вас в атмосферу комедийной магии и увлекательных пранков! 

Его шоу «Крутые Фокусы» — это путешествие в мир, где магия смешивается с юмором, а пранки заставляют вас смеяться до слез! Он превращает всех зрителей в активных участников Шоу, дарит уникальные переживания и создает ту самую «изюминку» настоящего волшебного события. 

Влад Алмазов — это не просто артист, это живой двигатель чуда! Это человек, который превращает обычный вечер в фейерверк эмоций! 

Приходите, смейтесь, удивляйтесь и позвольте себе поверить в чудо.