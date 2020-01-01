Волшебный мир Хаяо Миядзаки

Дата и место
|
30 июля
четверг
|19:00
|
Волшебный мир Хаяо Миядзаки2026-07-30T19:00:00.000+02:00
О событии
Гениальный Хаяо Миядзаки получил кинематографический Оскар «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал». В его необычайных мирах грань между реальным и фантастическим так условна, что кажется нет ничего естественнее их неразрывности. Точно так же звуки, легко отрываясь от пальцев музыканта, летят, увлекая слушателей в иные измерения. Чудесная музыка, мастерство солистов и музыкантов филармонии (в том числе — лауреатов международных конкурсов Марии Гаврилюк (орган) и Евы Симуран (вокал) разбудят воображение и будут сопровождать слушателей в удивительном путешествии вместе с любимыми героями аниме, которые в каждом из знаменитых мультфильмов отправляются на поиски собственного пути и непременно его находят.
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ева Симуран (вокал), Мария Гаврилюк (орган); Александр Тарасюк (гитара), Руслан Хачатуров (вибрафон, колокол, перкуссия), Ирина Урушадзе (флейта), Сурен Погосян (саксофон), Александр Добролюбов (ударные), Людмила Ясюченя (контрабас), лауреаты международного конкурса Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль).
В программе: музыка из мультфильмов японского режиссера-аниматора Х.Миядзаки
Руководитель программы — Людмила Пудовикова
Ведущий — М. Кузнецов