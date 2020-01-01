На балу у Кальмана

Дата и место
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29 июля
среда
|19:00
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На балу у Кальмана2026-07-29T19:00:00.000+02:00
О событии
Нет ничего прекраснее, чем окунуться в атмосферу праздника, музыкальной феерии, наполняющей сердце ожиданием радости, счастливым томлением, предчувствием волшебства и желания перемен к лучшему.
Знаменитый венгерский композитор, классик так называемой новой венской оперетты, Имре Кальман написал свыше 20 произведений этого жанра. Огромная популярность его оперетт объясняется, прежде всего, достоинствами музыки, которая не имеет равных по своей праздничности, нарядности, отточенности мелодики и оркестровки. По словам самого Кальмана, «наряду с создателями симфонической музыки должны существовать и композиторы, которые не пренебрегают легкой, жизнерадостной, остроумной, нарядно приодетой музыкальной комедией».
В музыкально-театрализованную программу включены сцены из оперетты «Сильва», в том числе знаменитая выходная ария главной героини, ее дуэт с возлюбленным «Помнишь ли ты», диалог веселых персонажей Стасси и Бони. Прозвучат также вокальные хиты и зажигательные оркестровые номера, полные любовного томления арии, музыкальный монолог загадочного Мистера Икс из «Принцессы цирка»…
И, конечно, танцевальные ритмы. Какой же бал без танцев?!
Это, прежде всего, чардаш, проходящий сквозь большинство музыкальных творений композитора, а ещё — вальсы, модный в начале ХХ века фокстрот. Все это прозвучит в исполнении Концертного духового оркестра и вокалистов Калининградской филармонии.
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижер Роман Иванов), солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Александр Дудницкий (баритон), лауреаты международных конкурсов Юлия Василькова (сопрано, лауреат Премии Калининградской области «Признание»), Ксения Азарнина (сопрано), Динара Сарсекеева (сопрано), Александр Иванников (тенор)
В программе: арии, дуэты, сцены, оркестровые фрагменты из оперетт Имре Кальмана
Ведущие — М. Иргашева, М.Кузнецов.