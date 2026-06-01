Дата и место
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27 июня
суббота
|19:00
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Хироко Иноуэ: «Вселенная Бах»2026-06-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Камерный масштаб и космическая глубина встречаются в программе «Вселенная Бах» — вечер в рамках Международного музыкального фестиваля «Бахослужение» в исполнении лауреата международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония).
Это концерт о вселенной — не в научном смысле, а в музыкальном: орган здесь выступает как космос звуковых слоёв, где каждая строка полифонии сверкает как звезда, а глубокие басы формируют гравитацию мысли. Баховская музыка раскрывается во всём диапазоне эмоций: от тихой молитвенности и камерной близости до монументальной торжественности и драматического взлёта. Для слушателя это возможность пережить музыку как путешествие — внутреннее и одновременно масштабное: созерцание, медитация, напряжённое внимание и эмоциональное освобождение.
Особый интерес программы — контраст форм и трансформаций: хоровые прелюдии и хоралы приглашают к созерцательной интонации, где каждая фраза — акт веры и сосредоточения; трио- и сонатные номера демонстрируют прозрачную контрапунктовую переписку, словно разговор между тремя голосами; а транскрипции и крупные фуга-страницы показывают, как мелодия может разрастаться до симфонической мощности органа. Для слушателя это шанс услышать знакомые идеи Баха в новых ракурсах — интимных и одновременно архитектурно грандиозных.
Мастерство исполнителя задаёт тон всему вечеру. Хироко Иноуэ сочетает уважение к историческому смыслу музыки с личной артистической интерпретацией: точная регистрация, филигранная артикуляция и чувство пропорции превращают сложные полифонические структуры в понятный и эмоционально насыщенный рассказ. Её транспозиции и аранжировки для органа раскрывают тембровые возможности инструмента, делая каждую контрастную смену тембра осмысленным шагом в музыкальной драматургии.
Ожидайте интеллектуального наслаждения и эмоционального отклика: музыка будет и наставлять, и утешать, и волновать — иногда тихо шепча, иногда объёмно возвышаясь. Этот концерт станет тем местом, где слушатель не только слышит Баха, но и чувствует связь времен, культур и художественных пластов — в исполнении одного из ярких международных органистов современности.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония)
В программе:
I отделение
- И.С Бах — Хоральная прелюдии
- «Komm, Heiliger Geist, Herre Gott» (Приди, Святой Дух, Господь Бог) BWV 651
- «An Wasserflüssen Babylon» (На реках Вавилонских) BWV 653
- Из больших 18 Лейпцигских хоралов»
- И.С Бах — Tрио соната соль мажор в 3-х частях BWV 530
- И.С Бах — Чакона ре минор из Партиты для скрипки соло BWV 1004 (транскрипция для органа Х.Иноуэ)
II отделение
- А.Вивальди-И.С Бах — Концерт ре минор BWV596 в 3-х частях
- И.С Бах — Партита соль минор «Будь прославлен, Иисус милосердный» BWV 768
- И.С Бах — Фантазия и фуга соль минор BWV 542
Ведущая — Н. Анисимова