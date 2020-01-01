Концерты
Легенды русского рока

Легенды русского рока

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12+
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Дата и место

26 июля
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

Лучшие, по мнению музыкантов группы «Четыре», хиты мирового рока в живом исполнении. Композиции таких исполнителей, как Кино, Танцы Минус, Чичерина, Алиса, Серьга, Наутилус Помпилиус, Жуки, Ария, Чайф, Мумий Тролль и многих других. Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат а аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.

Исполнители: Группа «Четыре», специальный гость — солистка Калининградской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)