Легенды русского рока

Дата и место
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26 июля
воскресенье
|18:00
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Легенды русского рока2026-07-26T18:00:00.000+02:00
О событии
Лучшие, по мнению музыкантов группы «Четыре», хиты мирового рока в живом исполнении. Композиции таких исполнителей, как Кино, Танцы Минус, Чичерина, Алиса, Серьга, Наутилус Помпилиус, Жуки, Ария, Чайф, Мумий Тролль и многих других. Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат а аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.
Исполнители: Группа «Четыре», специальный гость — солистка Калининградской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)