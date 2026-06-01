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«Склонюсь пред Тобой»: арии барокко и орган

«Склонюсь пред Тобой»: арии барокко и орган

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12+
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Дата и место

25 июня
четверг
18:00
Филармония

О событии

Фестиваль «Бахослужение» продолжит концерт, на котором барочная ария встретится с торжественной красотой органа. В программе — избранные арии мастеров барокко и раннего классицизма, а также одно из центровых вокально органных сочинений эпохи Баха, раскрывающие широкий эмоциональный диапазон барочной драматургии.

Исполнители: солистки Калининградской филармонии — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), солист оперной труппы Государственного Академического Большого театра России и Московского театра «Новая опера», приглашенный солист ведущих российских театров, Большого театра Беларуси, Корейской Национальной оперы, театра имени Дж. Россини в Пезаро (Италия) Валерий Макаров (тенор)

В программе:

  • А. Скарлатти — Ария Измаила из оперы «Седекка, Царь Иерусалима»
  • А. Вивальди  —  Ария Константинопольского императора Анастасиоса «Vedro con mio diletto» («Увижусь ль я с моей женой») из оперы «Джустино»
  • Ж.-Б. Люлли — Ария Тезея из оперы «Тезей» 
  • Арии из опер В. А. Моцарта:
  • Две арии Тамино из оперы «Волшебная флейта»
  • Две Арии Феррандо из оперы «Так поступают все женщины» 
  • Две Арии Оттавио из оперы «Дон Жуан»
  • И.С. Бах — Ария Альт а №47 «Сжалься надо мной, Господи» из оратории «Страсти по Матфею»