«Склонюсь пред Тобой»: арии барокко и орган

Дата и место
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25 июня
четверг
|18:00
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«Склонюсь пред Тобой»: арии барокко и орган2026-06-25T18:00:00.000+02:00
О событии
Фестиваль «Бахослужение» продолжит концерт, на котором барочная ария встретится с торжественной красотой органа. В программе — избранные арии мастеров барокко и раннего классицизма, а также одно из центровых вокально органных сочинений эпохи Баха, раскрывающие широкий эмоциональный диапазон барочной драматургии.
Исполнители: солистки Калининградской филармонии — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), солист оперной труппы Государственного Академического Большого театра России и Московского театра «Новая опера», приглашенный солист ведущих российских театров, Большого театра Беларуси, Корейской Национальной оперы, театра имени Дж. Россини в Пезаро (Италия) Валерий Макаров (тенор)
В программе:
- А. Скарлатти — Ария Измаила из оперы «Седекка, Царь Иерусалима»
- А. Вивальди — Ария Константинопольского императора Анастасиоса «Vedro con mio diletto» («Увижусь ль я с моей женой») из оперы «Джустино»
- Ж.-Б. Люлли — Ария Тезея из оперы «Тезей»
- Арии из опер В. А. Моцарта:
- Две арии Тамино из оперы «Волшебная флейта»
- Две Арии Феррандо из оперы «Так поступают все женщины»
- Две Арии Оттавио из оперы «Дон Жуан»
- И.С. Бах — Ария Альт а №47 «Сжалься надо мной, Господи» из оратории «Страсти по Матфею»