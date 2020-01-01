И.С.Бах и музыка ХХ века. Органный концерт

Дата и место
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23 июля
четверг
|19:00
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И.С.Бах и музыка ХХ века. Органный концерт2026-07-23T19:00:00.000+02:00
О событии
Органный вечер в рамках Международного музыкального фестиваля «Бахослужение»: программа соединяет глубинную духовность И. С. Баха с экспрессивными языками XX века.
Это концерт о временах и голосах: барочная архитектура музыки Баха — её ясные контуры, духовная строгость и способность превращать гармонию в молитву — вступает в диалог с драматикой и цветовой изобретательностью композиторов XX века. Для слушателя это шанс услышать, как вечные темы — вера, торжество, тоска, прозрение — повторяются и трансформируются в разных эпохах через призму оттенков тембра, ритма и масштабной времени.
Интерес слушателям будет подспудно меняться от номера к номеру: одни моменты вдохновляют созерцательной ясностью и умиротворением, другие захватывают силой контраста, виртуозной энергией или густыми, почти оркестровыми красками современности. Здесь орган — не только церковный инструмент, но и целый вселенский оркестр, умеющий и шептать, и возносить, и потрясать.
В центре — мастерство исполнителя. На концерте выступает лауреат международных конкурсов, обладатель Премии имени народного артиста России Гарри Гродберга Полина Пантелеева (орган, Санкт-Петербург). Её подход сочетает историческую ясность смыслов и современную драматургию фразы: филигранная регистрация, продуманная динамика и тонкая работа с артикуляцией делают звучание живым и убедительным. Полина умеет выстраивать поток так, что и масштабные колонны хоралов становятся интимной речью, и виртуозные пассажи обретают глубинный смысл.
Органный вечер обещает быть насыщенным контрастами: от медитативной молитвенности прелюдий и хоралов до импульсивных, ритмически напряжённых страниц XX века. Для поклонников органной традиции это возможность услышать знакомые идеи в новом свете; для тех, кто любит современную музыку — увидеть её корни в барочной полифонии. Вслушайтесь: инструмент расскажет истории о человечности, времени и вере — на языке, понятном каждому.
Приходите на «Бахослужение», чтобы пережить музыкальное соприкосновение эпох в исполнении одного из ярких органистов нашего времени
Исполнитель: обладатель Премии имени народного артиста России Гарри Гродберга от Калининградской филармонии на XIV Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева, лауреат международных конкурсов Полина Пантелеева (орган, Санкт-Петербург)
В программе:
- И.С. Бах:
- Прелюдия и фуга си минор, BWV 544
- Пастораль, BWV 590
- Ария из оркестровой сюиты ре мажор, BWV 1068
- Хоральная прелюдия «Nun komm, der Heiden Heiland» («Грядёт язычников спаситель»), BWV 659
- Концерт ля минор (по А. Вивальди), BWV 593
- М. Дюпре — Кортеж и литании, соч..19, № 2
- Ю. Буцко — «Вечное движение» из Первой большой органной тетради
- М. Дюруфле — Медитация
- Г. Мушель — Токката
Ведущая — Н. Анисимова