Два гения. Бах и Вивальди. Оркестр, орган, рояль, вокал

Дата и место
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19 июля
воскресенье
|18:00
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Два гения. Бах и Вивальди. Оркестр, орган, рояль, вокал2026-07-19T18:00:00.000+02:00
О событии
Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» продолжит вечер, где два великана барочной музыки вступают в деликатный и многоголосый диалог. Концерт соединяет монументальную глубину Баха и светлый праздничный порыв Вивальди: здесь орган и рояль становятся одновременно солистами и церковными голосами, оркестр — тканью, в которой возникают и меркнут образы, а хор и вокал придают словам и мелодиям изысканность и теплоту.
Программа построена как путешествие от скорбной серьёзности к торжественной радости. Бах раскрывает строгую архитектуру мысли и тончайшую полифонию чувств — каждая тема здесь несёт философскую полноту и внутреннюю логику. Вивальди приносит праздничную энергию и ясность; его кантата «Глория» оживляет торжество веры и музыки, где хор и солисты сливаются в единое звучание. Вместе эти сочинения создают вечер, в котором контрасты служат единой цели: показать, как барочная форма становится языком духовного переживания.
Инструментальные и вокальные партии сплетаются с бассо континуо в исполнении оркестра и клавира, создавая цельное барочное полотно.
Приглашаем слушателей, готовых к внимательному переживанию: этот вечер — не только демонстрация мастерства, но и возможность услышать, как два гения спустя несколько столетий объединятся, создавая новые смыслы великой музыки.
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской филармонии (главный дирижёр и художественный руководитель — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва)
Солисты филармонии: лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина (сопрано), Мария Гаврилюк (орган), Анна Ушакова ( лауреат региональной Премии «Признание», фортепиано), Калининградский молодежный камерный хор «Кириллица» (руководитель — Марина Букова)
В программе:
- А. Вивальди — Кантата «Глория» для солистов, хора и органа
- сочинения И.С. Баха
- И. С. Бах — Концерт для клавира, струнных и бассо континуо № 5 фа минор
- BWV 1056