Дата и место
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17 июля
пятница
|19:00
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Хиты Голливуда2026-07-17T19:00:00.000+02:00
О событии
«Парфюмер», «Идентификация Борна», «Гладиатор», «Аватар», «Дюна», «Властелин колец», «Звездные войны», «Красотка», «Пираты Карибского моря», «Криминальное чтиво», «Такси», «Ангелы и демоны», «Голодные игры», «Железный человек», «Привидение», «Гравитация», и, конечно, «Гарри Поттер»!
Самые известные музыкальные хиты из голливудских фильмов! Музыка из этих кинокартин получила мегапопулярность, обрела самостоятельную жизнь и стала не менее любима, чем сами фильмы. Оскароносные мелодии во многом способствовали успеху этих фильмов и прославили их во всем мире.
Окунитесь вместе с блистательными солистами и музыкантами Калининградской филармонии в «Хиты Голливуда».
Зрителей ждет вечер, полный любимой музыки, живого звука и ярких эмоций!
Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» А.Дудницкий, В.Бобкова, лауреаты международных конкурсов Д. Сарсекеева, К.Азарнина, А.Иванников, Е. Симуран, инструментальная группа: А. Тарасюк (гитара), А.Добролюбов (ударные), Р. Хачатуров (перкуссия), И.Урушадзе (флейта), C. Погосян (саксофон), Л. Ясюченя (контрабас), лауреаты международного конкурса Е.Диброва (скрипка), Л.Пудовикова (рояль)
В программе: Музыка Джорджа Уильямса, Ханса Циммера, Тома Тыквера, Джонни Клаймека
Руководитель программы — Людмила Пудовикова
Ведущий — М. Кузнецов