Концерты
Хиты Голливуда

Хиты Голливуда

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12+
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Дата и место

17 июля
пятница
19:00
Филармония

О событии

«Парфюмер», «Идентификация Борна», «Гладиатор», «Аватар», «Дюна», «Властелин колец», «Звездные войны», «Красотка», «Пираты Карибского моря», «Криминальное чтиво», «Такси», «Ангелы и демоны», «Голодные игры», «Железный человек», «Привидение», «Гравитация», и, конечно, «Гарри Поттер»!

Самые известные музыкальные хиты из голливудских фильмов! Музыка из этих кинокартин получила мегапопулярность, обрела самостоятельную жизнь и стала не менее любима, чем сами фильмы. Оскароносные мелодии во многом способствовали успеху этих фильмов и прославили их во всем мире.

Окунитесь вместе с блистательными солистами и музыкантами Калининградской филармонии в «Хиты Голливуда».

Зрителей ждет вечер, полный любимой музыки, живого звука и ярких эмоций!

Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» А.Дудницкий, В.Бобкова, лауреаты международных конкурсов Д. Сарсекеева, К.Азарнина, А.Иванников, Е. Симуран, инструментальная группа: А. Тарасюк (гитара), А.Добролюбов (ударные), Р. Хачатуров (перкуссия), И.Урушадзе (флейта), C. Погосян (саксофон), Л. Ясюченя (контрабас), лауреаты международного конкурса  Е.Диброва (скрипка), Л.Пудовикова (рояль)

В программе: Музыка Джорджа Уильямса, Ханса Циммера, Тома Тыквера, Джонни Клаймека

Руководитель программы — Людмила Пудовикова

Ведущий — М. Кузнецов