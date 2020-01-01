Дата и место
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16 июля
четверг
|19:00
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«Я, Господи, творение твоё» Открытие фестиваля «Бахослужение»2026-07-16T19:00:00.000+02:00
О событии
Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» откроет литературно-музыкальный вечер «Я, Господи, творение твое...» с участием народного артиста России Евгения Князева (художественное слово) и солисток Калининградской филармонии — лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк (орган) и Анны Юсуповой (клавесин), лауреата международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анны Ушаковой (фортепиано).
В программе вечера — интригующего по названию и восхитительного по исполнению – прозвучат произведения трех величайших сочинителей: классиков английской литературы Уильяма Шекспира и Джона Донна и, конечно, великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
В программе:
- сочинения Иоганна Себастьяна Баха:
- Токката ре минор, BWV 565/1
- Хоральня прелюдия «Nun komm der Heiden Heiland»(«Грядёт язычников спаситель») BWV 659
- И. С. Бах – А. Зилоти – Прелюдия си минор
- Хоральная прелюдия «Jesus bleibet meine Freude» («Иисус — моя радость всегда») из кантаты BWV 147, транскрипция для фортепиано М. Хесс
- Прелюдия до минор из ХТК, BWV 847/1
- Прелюдия ми-бемоль минор из ХТК, BWV 853/1
- Прелюдия до минор для органа, BWV 546/1
- «Итальянский концерт» II часть, BWV 971/2
- Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» («Взываю к тебе, Господи...»), BWV 639
- Хоральная прелюдия «Libster Jesu, wir sind hier» («Возлюбленный Иисус, мы здесь»), BWV 731
- Дуэт ми минор для клавира соло, BWV 802
- Пастораль, BWV 590
- Фуга ре минор, BWV 565/2
Ведущая — М. Иргашева