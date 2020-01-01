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«Я, Господи, творение твоё» Открытие фестиваля «Бахослужение»

«Я, Господи, творение твоё» Открытие фестиваля «Бахослужение»

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12+
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Дата и место

16 июля
четверг
19:00
Филармония

О событии

Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» откроет литературно-музыкальный вечер  «Я, Господи, творение твое...»  с участием народного артиста России Евгения Князева (художественное слово) и солисток Калининградской филармонии — лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк (орган) и Анны Юсуповой (клавесин), лауреата международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анны Ушаковой (фортепиано).

В программе вечера — интригующего по названию и восхитительного по исполнению – прозвучат произведения трех величайших сочинителей: классиков английской литературы Уильяма  Шекспира и Джона Донна и, конечно,  великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. 

В программе:

  • сочинения Иоганна Себастьяна Баха:
  • Токката ре минор, BWV 565/1
  • Хоральня прелюдия «Nun komm der Heiden Heiland»(«Грядёт язычников спаситель») BWV 659
  • И. С. Бах – А. Зилоти – Прелюдия си минор
  • Хоральная прелюдия «Jesus bleibet meine Freude» («Иисус — моя радость всегда») из кантаты BWV 147, транскрипция для фортепиано М. Хесс
  • Прелюдия до минор из ХТК, BWV 847/1
  • Прелюдия ми-бемоль минор из ХТК, BWV 853/1
  • Прелюдия до минор для органа, BWV 546/1
  • «Итальянский концерт» II часть, BWV 971/2
  • Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» («Взываю к тебе, Господи...»), BWV 639
  • Хоральная прелюдия «Libster Jesu, wir sind hier» («Возлюбленный Иисус, мы здесь»), BWV 731
  • Дуэт ми минор для клавира соло, BWV 802
  • Пастораль, BWV 590
  • Фуга ре минор, BWV 565/2

Ведущая — М. Иргашева