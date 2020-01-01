Дата и место
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12 июля
воскресенье
|18:00
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Хиты мирового рока2026-07-12T18:00:00.000+02:00
О событии
Лучшие, по мнению музыкантов группы «Четыре», хиты мирового рока в живом исполнении. Будут исполнены композиции таких исполнителей, как Роксетт, Бон Джови, Кардиганс, Мэрилина Мэнсона, Тины Тернер, Линкин Парк, Джоан Осборн, Металлики, Крэнберриз, Депеш Мод и многих других. Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат в аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.
Исполнители: Группа «Четыре», специальный гость — солистка Калининградской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).