Концерты
Хиты мирового рока

Хиты мирового рока

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12+
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Дата и место

12 июля
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

Лучшие, по мнению музыкантов группы «Четыре», хиты мирового рока в живом исполнении. Будут исполнены композиции таких исполнителей, как Роксетт, Бон Джови, Кардиганс, Мэрилина Мэнсона, Тины Тернер, Линкин Парк, Джоан Осборн, Металлики, Крэнберриз, Депеш Мод и многих других. Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат в аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.

Исполнители: Группа «Четыре», специальный гость — солистка Калининградской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). 