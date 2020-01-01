От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох

Дата и место
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11 июля
суббота
|18:00
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От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох2026-07-11T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем в увлекательное путешествие через века музыки на органе — от барокко до рока! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит уникальную программу, где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)
В программе: И.С. Бах, И. Пахельбель, «Аэросмит», «Дип Перпл»
Ведущая — М. Иргашева