Концерты
От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох

От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
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Дата и место

11 июля
суббота
18:00
Филармония

О событии

Приглашаем в увлекательное путешествие через века музыки на органе — от барокко до рока! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит уникальную программу, где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)

В программе: И.С. Бах, И. Пахельбель, «Аэросмит», «Дип Перпл»

Ведущая — М. Иргашева