Органные шедевры эпохи барокко

Дата и место
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10 июля
пятница
|19:00
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Органные шедевры эпохи барокко2026-07-10T19:00:00.000+02:00
О событии
Вечер, где монументальная грань встречается с изяществом — филармония предлагает слушателю пройти по древним архитектурам звука, выстроенным мастерами XVII–XVIII веков. На одном дыхании прозвучит программа, в которой собраны произведения, где контрапункт и роскошь сочетаются с ясной драматургией и глубокой духовностью.
В исполнении лауреата международных конкурсов Анны Юсуповой орган раскрывается и как величественный голос, и как камерный инструмент, способный передать тончайшие нюансы интонации. Музыка Баха откроет сложные линии контрапункта и философскую собранность; Букстехуде подарит жемчужины северогерманской органной школы с её импульсивной энергией; а Гендель внесёт театральный блеск и праздничную торжественность.
Единое начало у всех этих произведений — стремление говорить прямо и возвышенно одновременно: через разнообразие тем и орнаментальных жестов они создают цельные музыкальные образы, понятные сердцу слушателя независимо от века их рождения.
Приглашаем ценителей органной музыки и всех, кто любит расширять свой музыкальный кругозор, на концерт, где прошлое звучит сегодня и сейчас.
Ведущая — Н. Анисимова