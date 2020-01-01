Концерты
Органные шедевры эпохи барокко

Органные шедевры эпохи барокко

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6+
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Дата и место

10 июля
пятница
19:00
Филармония

О событии

Вечер, где монументальная грань встречается с изяществом — филармония предлагает слушателю пройти по древним архитектурам звука, выстроенным мастерами XVII–XVIII веков. На одном дыхании прозвучит программа,  в которой собраны произведения, где контрапункт и роскошь сочетаются с ясной драматургией и глубокой духовностью.

В исполнении лауреата международных конкурсов Анны Юсуповой орган раскрывается и как величественный голос, и как камерный инструмент, способный передать тончайшие нюансы интонации. Музыка Баха откроет сложные линии контрапункта и философскую собранность; Букстехуде подарит жемчужины северогерманской органной школы с её импульсивной энергией; а Гендель внесёт театральный блеск и праздничную торжественность.

Единое начало у всех этих произведений — стремление говорить прямо и возвышенно одновременно: через разнообразие тем и орнаментальных жестов они создают цельные музыкальные образы, понятные сердцу слушателя независимо от века их рождения.

Приглашаем ценителей органной музыки и всех, кто любит расширять свой музыкальный кругозор, на концерт, где прошлое звучит сегодня и сейчас.

Ведущая — Н. Анисимова