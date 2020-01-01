Дата и место
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9 июля
четверг
|19:00
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Роман с сонатой2026-07-09T19:00:00.000+02:00
О событии
Музыка как разговор — искренний, напряжённый, порой страстный, порой деликатно интимный. Концерт «Роман с сонатой» собирает на одной сцене исполнителей, которые умеют переводить этот разговор на язык дыхания, фразировки и мгновенного взаимопонимания.
В программе — великие сонатные образы, каждый из которых раскрывает свою сторону музыкального романа. У Дебюсси — тонкая поэтика звука и зыбкая света тень, романтичная интонация, где мелодия становится почти живым воспоминанием. Франк предлагает глубокий, органичный монолог камерного партнёра, в котором мотивы растут и возвращаются, словно главы одной внутренней истории. У Пуленка — элегантная миниатюра, где лёгкость и изящество флейты переворачивают традиции в интимной форме. А отрывок из «Крейцеровой» сонаты Бетховена привносит драму и кипение страстей — фрагмент, где страсть и конфликт звучат предельно ясно.
Общее между этими произведениями — искренность диалога и драматургическая цельность: независимо от формы, каждая соната превращает инструментальный разговор в личную исповедь, раскрывая характеры исполнителей и глубину музыкального обмена.
Приглашаем зрителей погрузиться в сокровенный мир сонатной лирики и страсти — вечер для тех, кто любит слушать музыку как живой диалог.
Исполнители: Ирина Урушадзе (флейта), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль)
В программе:
- К. Дебюсси — Соната в 3 частях
- С. Франк — Соната в 4 частях
- Ф. Пуленк — Адантино из сонаты для флейты и фортепиано
- Л. Бетховен — Соната №9 «Крейцерова» (Первая часть)
- Ведущая — Н. Анисимова
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова