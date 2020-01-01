Дата и место
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8 июля
среда
|19:00
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Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки2026-07-08T19:00:00.000+02:00
О событии
Камерный оркестр Калининградской филармонии приглашает на вечер, где страсть танго встречается с магией киномузыки — концерт «Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки».
Это будет не просто набор знакомых мелодий, а живое путешествие по настроениям: от огненных ритмов и сочных мелодических линий Пьяццоллы до лирики и ностальгии великих киносаундтреков. Звучание оркестра раскроет в этих произведениях новые грани — драматизм, интимность, юмор и светлую грусть — так, как их слышит сцена, где каждый мотив работает на образ и эмоцию.
Особое внимание — мастерству исполнителей. Под управлением главного дирижёра и художественного руководителя, лауреата международных конкурсов Елены Толкачёвой, камерный состав демонстрирует филигранную технику струнной игры, точную ритмику и глубокую динамическую палитру. Тонкие ансамблевые связи, чистая интонация и умение мгновенно переводить замысел в звук делают оркестр способным и к страстным, порывистым танго, и к бархатной, почти кинематографической лирике.
Важная часть вечера — сольный блок с пианисткой Анной Ушаковой, лауреатом международного конкурса и премии «Признание». Её художественная чувствительность и виртуозность добавят программe интимной, личной интонации: пианистка умеет и бережно распевать мелодию, и взрывно отдать ритмическую энергию, сохраняя при этом филигранную музыкальную фразу.
Ожидайте контрастов: от танго, которое захватывает тело, до кинематографичных тем, которые остаются в памяти как кадры любимых фильмов. Оркестровая цветовая палитра, виртуозные солирующие партии и точная драматургия программы сделают вечер ярким событием для поклонников как камерной музыки, так и киносаундтреков.
Приходите, чтобы услышать знакомые мотивы в новом звучании и пережить музыку, которая умеет и шептать, и кричать — и всегда говорит правду о людских чувствах.
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской филармонии (главный дирижёр и художественный руководитель — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано)
В программе:
- «Либертанго» (Libertango) — А. Пьяццолла
- «Забвение» (Oblivion) — А. Пьяццолла
- «Палладио» (Palladio) — К. Дженкинс
- «Пустячок» (Fiddle-Faddle) — Л. Андерсон
- «Лунная река» (Moon River) — Г. Манчини
- «Фантазия» на темы из к/ф «Серенада солнечной долины» Г. Миллера — А. Цфасман
- «Танго» из к/ф «Запах женщины» — К. Гардель
- «Марш» из Серенады для струнного оркестра– Д. Вирен
- «Дивертисмент» — И. Фролов
- «Танго Балет» — А. Пьяццолла
- «Новый кинотеатр Парадизо» (Cinema Paradiso) – Э. Морриконе