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Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки

Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки

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6+
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Дата и место

8 июля
среда
19:00
Филармония

О событии

Камерный оркестр Калининградской филармонии приглашает на вечер, где страсть танго встречается с магией киномузыки — концерт «Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки».

Это будет не просто набор знакомых мелодий, а живое путешествие по настроениям: от огненных ритмов и сочных мелодических линий Пьяццоллы до лирики и ностальгии великих киносаундтреков. Звучание оркестра раскроет в этих произведениях новые грани — драматизм, интимность, юмор и светлую грусть — так, как их слышит сцена, где каждый мотив работает на образ и эмоцию.

Особое внимание — мастерству исполнителей. Под управлением главного дирижёра и художественного руководителя, лауреата международных конкурсов Елены Толкачёвой, камерный состав демонстрирует филигранную технику струнной игры, точную ритмику и глубокую динамическую палитру. Тонкие ансамблевые связи, чистая интонация и умение мгновенно переводить замысел в звук делают оркестр способным и к страстным, порывистым танго, и к бархатной, почти кинематографической лирике.

Важная часть вечера — сольный блок с пианисткой Анной Ушаковой, лауреатом международного конкурса и премии «Признание». Её художественная чувствительность и виртуозность добавят программe интимной, личной интонации: пианистка умеет и бережно распевать мелодию, и взрывно отдать ритмическую энергию, сохраняя при этом филигранную музыкальную фразу.

Ожидайте контрастов: от танго, которое захватывает тело, до кинематографичных тем, которые остаются в памяти как кадры любимых фильмов. Оркестровая цветовая палитра, виртуозные солирующие партии и точная драматургия программы сделают вечер ярким событием для поклонников как камерной музыки, так и киносаундтреков.

Приходите, чтобы услышать знакомые мотивы в новом звучании и пережить музыку, которая умеет и шептать, и кричать — и всегда говорит правду о людских чувствах.

Исполнители: Камерный оркестр Калининградской филармонии (главный дирижёр и художественный руководитель — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано)

В программе:

  • «Либертанго» (Libertango) — А. Пьяццолла
  • «Забвение» (Oblivion) — А. Пьяццолла
  • «Палладио» (Palladio) — К. Дженкинс
  • «Пустячок» (Fiddle-Faddle) — Л. Андерсон
  • «Лунная река» (Moon River) — Г. Манчини
  • «Фантазия» на темы из к/ф «Серенада солнечной долины» Г. Миллера — А. Цфасман
  • «Танго» из к/ф «Запах женщины» — К. Гардель
  • «Марш» из Серенады для струнного оркестра– Д. Вирен
  • «Дивертисмент» — И. Фролов
  • «Танго Балет» — А. Пьяццолла
  • «Новый кинотеатр Парадизо» (Cinema Paradiso) – Э. Морриконе