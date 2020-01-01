Мировые шедевры на органе

Дата и место
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4 июля
суббота
|17:00
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Мировые шедевры на органе2026-07-04T17:00:00.000+02:00
О событии
Талантливая органистка, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк всегда предлагает слушателям интересную и хорошо продуманную программу вечера, которая как никакая другая способна подчеркнуть достоинства музыкального голоса короля инструментов.
В этот вечер прозвучат переложения популярных сочинений классической музыки для органа: Моцарта, Генделя, Мендельсона, Грига, Чайковского, Рахманинова. Эта музыка способна погрузить слушателя в иную реальность, стерев грань между прошлым и настоящим. А великолепная акустика концертного зала, расположенного в стенах аутентичной кирхи, не оставит равнодушными истинных ценителей качественного звука.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
- В. А. Моцарт — Тема с вариациями и Турецкий марш из Сонаты ля мажор No. 11
- Э. Григ — сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля»
- Н. А. Римский-Корсаков — «Полёт шмеля»
- С. В. Рахманинов — «Вокализ»
- А. Вивальди — «Шторм» из концерта «Лето» из цикла «Времена года»
Ведущая — Н. Анисимова