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Мировые шедевры на органе

Мировые шедевры на органе

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6+
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Дата и место

4 июля
суббота
17:00
Филармония

О событии

Талантливая органистка, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк всегда предлагает слушателям интересную и хорошо продуманную программу вечера, которая как никакая другая способна подчеркнуть достоинства музыкального голоса короля инструментов.

В этот вечер прозвучат переложения популярных сочинений классической музыки для органа: Моцарта, Генделя, Мендельсона, Грига, Чайковского, Рахманинова. Эта музыка способна погрузить слушателя в иную реальность, стерев грань между прошлым и настоящим. А великолепная акустика концертного зала, расположенного в стенах аутентичной кирхи, не оставит равнодушными истинных ценителей качественного звука.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)

В программе: 

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
  • В. А. Моцарт — Тема с вариациями и Турецкий марш из Сонаты ля мажор No. 11
  • Э. Григ — сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля»
  • Н. А. Римский-Корсаков — «Полёт шмеля»
  • С. В. Рахманинов — «Вокализ»
  • А. Вивальди — «Шторм» из концерта «Лето» из цикла «Времена года»

Ведущая — Н. Анисимова