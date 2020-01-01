Концерты
Органная Франция

Органная Франция

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6+
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Дата и место

3 июля
пятница
19:00
Филармония

О событии

В программе концерта «Органная Франция» — сочинения золотого органного репертуара. От немецкой, итальянской и других органных школ французскую органную музыку отличает взаимодействие с культурой королевского двора. Возвышенность образов сочетается в ней с красочностью звучания и затейливой орнаментикой. Наивысшего расцвета во Франции король инструментов достиг в эру симфонического органа, который создал гениальный органостроитель Аристид Кавайе-Коль, положив начало новой эпохе. Его инструменты были установлены в крупнейших соборах Парижа и продолжают поражать богатством звучания и по сей день. Целая плеяда блистательных французских композиторов создала в это время множество органных шедевров.

В концертном зале филармонии, под сводами старинной кирхи, прозвучат сочинения Луи Маршана, Луи Клода Дакена. Франка Куперена, Луи Вьерна. Сезара Франка. 

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)

В программе:

  • Л. Маршан — Grand Dialogue («Большой диалог»);
  • Л. Маршан — — Тьерс ин тайль; 
  • Л. Клод Дакен — «Кукушка»;
  • Ф. Куперен — Кроморн ин тайль (Cromorne en Taille) и Оффертуар (Offertoire) из «Монастырской мессы» 
  • С. Франк — «Хорал N 2 си минор»;
  • Л. Вьерн — Адажио и Финал из Симфонии для органа №3 фа-диез минор, соч. 28

Ведущая — Н.Анисимова