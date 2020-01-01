Дата и место
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3 июля
пятница
|19:00
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Органная Франция2026-07-03T19:00:00.000+02:00
О событии
В программе концерта «Органная Франция» — сочинения золотого органного репертуара. От немецкой, итальянской и других органных школ французскую органную музыку отличает взаимодействие с культурой королевского двора. Возвышенность образов сочетается в ней с красочностью звучания и затейливой орнаментикой. Наивысшего расцвета во Франции король инструментов достиг в эру симфонического органа, который создал гениальный органостроитель Аристид Кавайе-Коль, положив начало новой эпохе. Его инструменты были установлены в крупнейших соборах Парижа и продолжают поражать богатством звучания и по сей день. Целая плеяда блистательных французских композиторов создала в это время множество органных шедевров.
В концертном зале филармонии, под сводами старинной кирхи, прозвучат сочинения Луи Маршана, Луи Клода Дакена. Франка Куперена, Луи Вьерна. Сезара Франка.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)
В программе:
- Л. Маршан — Grand Dialogue («Большой диалог»);
- Л. Маршан — — Тьерс ин тайль;
- Л. Клод Дакен — «Кукушка»;
- Ф. Куперен — Кроморн ин тайль (Cromorne en Taille) и Оффертуар (Offertoire) из «Монастырской мессы»
- С. Франк — «Хорал N 2 си минор»;
- Л. Вьерн — Адажио и Финал из Симфонии для органа №3 фа-диез минор, соч. 28
Ведущая — Н.Анисимова