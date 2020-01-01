Золотой век русского романса

Дата и место
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3 июля
пятница
|19:00
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Золотой век русского романса2026-07-03T19:00:00.000+02:00
О событии
Филармония приглашает слушателей насладиться атмосферой искренних чувств и тонкой поэзии, рождаемой голосом и инструментом. В программу вошли произведения, которые на протяжении столетий трогают сердца своей мелодической чистотой и глубиной эмоций: самые любимые романсы классиков русской музыки: Н. Римского Корсакова, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова и А. Рубинштейна. Погрузитесь в мир сентиментальной лирики и золотых мелодий русской романтической школы.
Концерт станет путешествием по разным оттенкам романса: от светлой лирики до драматических признаний, от камерной интимности до торжественной выразительности. Для ценителей вокального искусства и всех, кто ценит русскую музыкальную традицию, - этот вечер подлинной красоты и искренности.
Исполнители: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий; лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников; Ирина Урушадзе (флейта), Людмила Ясюченя (контрабас), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль)
В программе: романсы Н. Римского-Корсакова, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Рубинштейна
Ведущий — М. Кузнецов
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.