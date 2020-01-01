Театр
«Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
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Дата и место

3 октября
суббота
18:00
Янтарь-Холл

О событии

Московский Классический Театр — один из немногих театров России, который чтит традиции и популяризирует русскую культуру. В нашем театре играют лучшие российские актеры театра и кино, имеющие государственные награды и звания.

Театр с гордостью представляет уникальный спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Афанасьевича Булгакова. В этой постановке сочетаются элементы классических традиций и современных технологий, которые делают его интересным для любой зрительской аудитории как в России, так и за ее пределами. Спектакль «Мастер и Маргарита» театра «МКТ» не оставит равнодушными не только ценителей русской классической литературы, но и молодое поколение, желающее познакомиться с русским театром и увидеть легендарное произведение в новом свете. Спектакль «Мастер и Маргарита» — это результат долгого творческого процесса и трепетного отношения к роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Главная задача театра состояла в том, чтобы раскрыть основную идею романа и донести ее до зрителя.

Актеры:

  • Воланд — Александр Рапопорт
  • Гела — Яна Замятина
  • Бегемот — Александр Морозов
  • Коровьев — Андрей Кондаков
  • Азазело — Александр Аксенов
  • Мастер/Иешуа — Сергей Гузеев
  • Маргарита — Анна Литкенс
  • Понтий Пилат — Дмитрий Щербина
  • Бездомный — Иван Алексеев
  • Берлиоз/Лиходеев — Владимир Горюшин
  • Стравинский/Босой/ Бенгальский — Евгений Воскресенский
  • Скрипач — Антон Свистунов

Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.