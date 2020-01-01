Дата и место
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3 октября
суббота
|18:00
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«Мастер и Маргарита»2026-10-03T18:00:00.000+02:00
О событии
Московский Классический Театр — один из немногих театров России, который чтит традиции и популяризирует русскую культуру. В нашем театре играют лучшие российские актеры театра и кино, имеющие государственные награды и звания.
Театр с гордостью представляет уникальный спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Афанасьевича Булгакова. В этой постановке сочетаются элементы классических традиций и современных технологий, которые делают его интересным для любой зрительской аудитории как в России, так и за ее пределами. Спектакль «Мастер и Маргарита» театра «МКТ» не оставит равнодушными не только ценителей русской классической литературы, но и молодое поколение, желающее познакомиться с русским театром и увидеть легендарное произведение в новом свете. Спектакль «Мастер и Маргарита» — это результат долгого творческого процесса и трепетного отношения к роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Главная задача театра состояла в том, чтобы раскрыть основную идею романа и донести ее до зрителя.
Актеры:
- Воланд — Александр Рапопорт
- Гела — Яна Замятина
- Бегемот — Александр Морозов
- Коровьев — Андрей Кондаков
- Азазело — Александр Аксенов
- Мастер/Иешуа — Сергей Гузеев
- Маргарита — Анна Литкенс
- Понтий Пилат — Дмитрий Щербина
- Бездомный — Иван Алексеев
- Берлиоз/Лиходеев — Владимир Горюшин
- Стравинский/Босой/ Бенгальский — Евгений Воскресенский
- Скрипач — Антон Свистунов
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.