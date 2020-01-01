Концерты
«В гостях у Фрэнка Синатры»

«В гостях у Фрэнка Синатры»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

23 августа
воскресенье
17:00
Янтарь-Холл

О событии

Джазовая музыка вновь зазвучит в полную силу! В этом сезоне у нас особенная программа: «В гостях у Фрэнка Синатры», исполненная легендарным джазовым квинтетом «Акцент». Этот коллектив, многократный лауреат джазовых фестивалей как в России, так и за границей, перенесет вас в мир непревзойденного звучания и эмоций.

Художественный руководитель джазового квинтета «Акцент» — Станислав Матковский.

Состав ансамбля:

  • Воронков Павел — вокал
  • Матковский Станислав — клавишные
  • Тарасюк Александр — электрогитара
  • Калинин Евгений — бас-гитара
  • Марков Алексей — саксофон
  • Сиркачик Людмила — ударные

Этот концерт станет не только данью уважения великому маэстро, но и праздничным событием для всех любителей джазовой музыки. Погрузитесь в атмосферу романтики и вдохновения вместе с квинтетом «Акцент»!