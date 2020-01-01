Дата и место
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23 августа
воскресенье
|17:00
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«В гостях у Фрэнка Синатры»2026-08-23T17:00:00.000+02:00
О событии
Джазовая музыка вновь зазвучит в полную силу! В этом сезоне у нас особенная программа: «В гостях у Фрэнка Синатры», исполненная легендарным джазовым квинтетом «Акцент». Этот коллектив, многократный лауреат джазовых фестивалей как в России, так и за границей, перенесет вас в мир непревзойденного звучания и эмоций.
Художественный руководитель джазового квинтета «Акцент» — Станислав Матковский.
Состав ансамбля:
- Воронков Павел — вокал
- Матковский Станислав — клавишные
- Тарасюк Александр — электрогитара
- Калинин Евгений — бас-гитара
- Марков Алексей — саксофон
- Сиркачик Людмила — ударные
Этот концерт станет не только данью уважения великому маэстро, но и праздничным событием для всех любителей джазовой музыки. Погрузитесь в атмосферу романтики и вдохновения вместе с квинтетом «Акцент»!