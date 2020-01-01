Фантазии Средиземноморья

Дата и место
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13 августа
четверг
|19:30
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Фантазии Средиземноморья2026-08-13T19:30:00.000+02:00
О событии
Гитарные истории двух культур. Лирика русской души и огонь испанского фламенко. Там, где гитара плавит лёд, а каблуки выбивают искры, там где воздух плавится от жарких ритмов, там где сцена дышит стихией фламенко — гордым силуэтом и хлопками ладоней и кастаньет, а струны гитары поют языком понятным сердцу. В программе — завораживающие гитарные мелодии, зажигательные ритмы фламенко, танец, кахон, скрипка и любимая музыка разных культур.
Для вас прозвучат: В исполнении Лауреатов международных конкурсов и фестивалей Алексей Бачинский (гитара), Константин Кубеция (гитара, скрипка, кахон), а также Чемпионка России в номинации фламенко, Лауреат международных фестивалей фламенко «Вива Испания», «Северное фламенко» — Леонора Ковзан (танец).