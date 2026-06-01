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Детский мастер-класс: слушай и твори. «Магритт: портрет с секретом»

Детский мастер-класс: слушай и твори. «Магритт: портрет с секретом»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

28 июня
воскресенье
11:00
Янтарь-Холл

О событии

Детский мастер-класс СЛУШАЙ И ТВОРИ: «Магритт: портрет с секретом»

Он любил рисовать совершенно обычные вещи — яблоки, шляпы, облака — но соединял их так странно, что зритель начинал улыбаться и недоумевать: «А что же здесь спрятано?».

Почему это интересно:

  • Здесь нет правильных и неправильных ответов, только «а что, если?».
  • Сюрреализм перестаёт быть «странным взрослым» и становится пространством для шуток и выдумок.
  • Не просто рисунок, а почти музейный экспонат.
  • Можно приклеить портрету настоящую пуговицу вместо носа или сделать для него галстук-бабочку из лоскутка ткани.

«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.

Продолжительность: 1ч 15 мин