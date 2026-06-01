Мастер-класс: слушай и пиши. Ван Гог

Дата и место
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27 июня
суббота
|16:00
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Мастер-класс: слушай и пиши. Ван Гог2026-06-27T16:00:00.000+02:00
О событии
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает на иммерсивный мастер-класс, где мы попробуем увидеть звёздную ночь сквозь душу
Он продал при жизни всего одну картину, но стал самым узнаваемым художником на планете. Винсент Ван Гог — гений, который превратил боль в цвет, а одиночество — в золотистые поля пшеницы под бесконечным небом. Искусствоведы Ольга Обвинцева и Мария Наумова отвечают за погружение в творчество художника.
На мастер-классе «Слушай и пиши: Ван Гог» мы:
- Узнаем, как проповедник из шахтёрского посёлка стал художником, который изменил искусство навсегда.
- Разберём его главные шедевры: «Звёздная ночь», «Подсолнухи», «Спальня в Арле», «Пшеничное поле с воронами».
- Поговорим о его технике: почему мазки такие длинные, краски такие густые, а цвета — будто светятся изнутри.
- Поймём, что скрывается за мифом о «безумном гении»: как Ван Гог работал осознанно, искал гармонию и мечтал о братстве художников.
И одновременно с этим вы попробуете написать этюд в стиле Ван Гога под руководством профессионального художник Екатерины Гуриной — не копируя, а чувствуя:
- Густые, рельефные мазки.
- Жёлтые и синие, вступающие в спор.
- Небо, которое движется.
Результат: вы уходите с этюдом, в котором есть частичка ван-гоговского огня. И с пониманием, что экспрессия — не просто слово, а состояние души.
Почему стоит прийти?
- Вы перестанете бояться «сложного» Ван Гога. Увидите в нём живого человека, который тоже сомневался, ошибался и искал свой путь.
- Вы унесёте домой свою собственную «Звёздную ночь». И вспомните, что краски могут кричать, а мазок — обнимать.
Продолжительность: 2-2,5 часа
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, которые превращают знакомство с искусством в живой, чувственный опыт. Мы объединяем профессиональную лекцию и творческую практику, чтобы вы не просто узнали о художнике, а почувствовали его метод своими руками.