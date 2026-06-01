Дата и место
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27 июня
суббота
|11:00
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Детский мастер-класс: слушай и твори. «Фрида: портрет в цветах»2026-06-27T11:00:00.000+02:00
О событии
Детский мастер-класс СЛУШАЙ И ТВОРИ: «Фрида: портрет в цветах»
Дети узнают: почему Фрида всегда смотрит на нас с картин прямо и серьёзно, зачем она рисовала обезьянок и попугаев, и что означают цветы, которые она так любила вплетать в волосы.
И много творчества!
Почему это здорово:
- Никакой сложной техники — только клей, ножницы и фантазия.
- Развивает аккуратность и чувство цвета — дети сами сочетают ткани, бумагу и блёстки.
- Фрида становится понятной и близкой — не как грустная женщина с больной спиной, а как художница, которая любила яркие украшения и не боялась быть непохожей на других.
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.
Продолжительность: 1ч 15 мин