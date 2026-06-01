Мастер-класс: слушай и твори. Усы Дали

Дата и место
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24 июня
среда
|15:00
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Мастер-класс: слушай и твори. Усы Дали2026-06-24T15:00:00.000+02:00
О событии
Историко-культурный проект «Культур-мультур» приглашает на детский мастер-класс с погружением «СЛУШАЙ И ТВОРИ: Усы Дали».
Знаете, как узнать Сальвадора Дали с закрытыми глазами?
Правильно — по усам! Они торчали вверх, изгибались как волны, а иногда даже завивались в крендельки. Для великого сюрреалиста усы были не просто усы, а личный космический корабль, антенна для связи с внеземным разумом и главный аксессуар, который помогал ему казаться самым странным художником на планете.
На мастер-классе «Усы Дали» мы:
- Узнаем, почему Дали носил такие необычные усы и как он за ними ухаживал (спойлер: специальной пастой из... секрет!).
- Сделаем свои собственные усы из картона — длинные, закрученные, с блёстками, полосками и даже крошечными часами, если захотите.
- Устроим парад сюрреалистических усов – все примерят свои творения и сделают фото на память.
Почему стоит прийти?
- Развиваем фантазию и моторику — дети сами вырезают, клеят, изобретают.
- Смешно и фотогенично — результат можно надеть сразу и устроить семейную съёмку.
- Знакомство с искусством через игру – Дали перестаёт быть страшным дядей с картинами, а становится весёлым персонажем, у которого тоже когда-то были усы.
- Минимум подготовки, максимум удовольствия – все материалы выдаются, опыт рисования не нужен.
Бонус для родителей: пока дети мастерят усы, вы услышите короткий лекционный комикс о Дали от проекта «Культур-мультур»: кто он, почему его усы стали легендой и где прячутся мягкие часы. А в конце — общее фото «Усатая компания».
Продолжительность: 1 час 15 минут.
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.