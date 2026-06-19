Творческая встреча с писателями

Дата и место
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19 июня
пятница
|17:00
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Творческая встреча с писателями2026-06-19T17:00:00.000+02:00
О событии
В научной библиотеке состоится встреча с двумя яркими авторами – писателем Платоном Бесединым и поэтом Дмитрием Бобылевым.
Сегодня они работают в Светлогорском Доме писателя в рамках программы писательских резиденций Союза писателей России, и у калининградских читателей появилась редкая возможность познакомиться с ними лично.
Платон Беседин — известный прозаик, публицист и радиожурналист из Севастополя, автор романов и сборников «Учитель», «Дети декабря», «Как исчезает дым», отмеченных престижными литературными премиями. Его произведения не раз становились событиями в современной русской литературе.
Дмитрий Бобылев — поэт, которого хорошо знают любители поэзии. Автор книг «Флажки на карте» и «Улица Бобылева», член Санкт-Петербургского союза литераторов, активный участник литературной жизни Петербурга. Человек с особенным поэтическим голосом, в котором удивительным образом соединяются литературные традиции Урала, откуда он приехал, и Северной столицы, где он состоялся как поэт.
Поговорим о литературе и времени, о новых книгах и творческих поисках. Будут стихи, проза и живое общение, вы сможете задать свои вопросы авторам.
Ждём вас 19 июня. Начало в 17:00. Вход свободный. Место проведения: зал электронных ресурсов и услуг, 1 этаж