Лекции, мастер-классы
Лекция о Хеннинге Шиндекопфе

Лекция о Хеннинге Шиндекопфе

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

19 июня
пятница
17:30
Замок Лабиау, Полесск

О событии

Дни истории и культуры Янтарного края возвращаются!

19 июня в 17.30 кандидат исторических наук, доцент НовГУ, филиала МПГУ в г.Черняховске и старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки Дмитрий Иванович Вебер прочтёт лекцию о Хеннинге Шиндекопфе — том самом «рыцаре без головы», который встречает гостей во внутреннем дворе замка Лабиау.

Лекторий, как и всегда, будет в конференц-зале на третьем этаже западного флигеля. Вход свободный.

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