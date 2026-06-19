Лекция о Хеннинге Шиндекопфе

Дата и место
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19 июня
пятница
|17:30
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Замок Лабиау, Полесск
О событии
Дни истории и культуры Янтарного края возвращаются!
19 июня в 17.30 кандидат исторических наук, доцент НовГУ, филиала МПГУ в г.Черняховске и старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки Дмитрий Иванович Вебер прочтёт лекцию о Хеннинге Шиндекопфе — том самом «рыцаре без головы», который встречает гостей во внутреннем дворе замка Лабиау.
Лекторий, как и всегда, будет в конференц-зале на третьем этаже западного флигеля. Вход свободный.