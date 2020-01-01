Дата и место
|
1 августа
суббота
|19:00
|
Калининградский театр эстрады
О событии
Творческий Дом Невинных представляет! Новый театральный проект «ПОРТРЕТ ЕГО ЖЕНЫ» по пьесе Филиппа-Даниэля Аллото «Любовный перекресток».
Молодые, бесшабашные и, казалось бы, совершенно счастливые Поль и Софи уже давно живут в любви и согласии. И надобно ж беде случиться, им обоим вдруг приспичило срочно разобраться и понять, что же значит это таинственное сладкое и запретное слово – «измена»? Благо подвернулись хорошенькая служанка в доме и брутальный начальник на работе. Да только вот возмездие за предательство не заставило себя долго ждать! И одну и другую пару любовничков накрыли!
Переживая множество неприятных ситуаций и, попадая, в смешные, щекотливые положения наши горе-герои начинают понимать, что ещё чуть-чуть, и они потеряют самое главное, что есть у них в жизни! Сумеют ли Поль и Софи пройти по лезвию бритвы и сохранить свою любовь? Сумеют ли и другие персонажи выпутаться из всех критических и комических ситуаций?
Все это вы увидите в новой искромётной комедии театра Творческий Дом Невинных «Портрет его жены».
В ролях: Михаил Богдасаров, Оксана Сташенко, Вячеслав Невинный, Ирина Ефремова, Василиса Невинная, Андрей Анкудинов
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом