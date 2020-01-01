Театр
«Портрет его жены»

«Портрет его жены»

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18+
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Дата и место

1 августа
суббота
19:00
Калининградский театр эстрады

О событии

Творческий Дом Невинных представляет! Новый театральный проект «ПОРТРЕТ ЕГО ЖЕНЫ» по пьесе Филиппа-Даниэля Аллото «Любовный перекресток». 

Молодые, бесшабашные и, казалось бы, совершенно счастливые Поль и Софи уже давно живут в любви и согласии. И надобно ж беде случиться, им обоим вдруг приспичило срочно разобраться и понять, что же значит это таинственное сладкое и запретное слово – «измена»? Благо подвернулись хорошенькая служанка в доме и брутальный начальник на работе. Да только вот возмездие за предательство не заставило себя долго ждать! И одну и другую пару любовничков накрыли!

Переживая множество неприятных ситуаций и, попадая, в смешные, щекотливые положения наши горе-герои начинают понимать, что ещё чуть-чуть, и они потеряют самое главное, что есть у них в жизни! Сумеют ли Поль и Софи пройти по лезвию бритвы и сохранить свою любовь? Сумеют ли и другие персонажи выпутаться из всех критических и комических ситуаций?

Все это вы увидите в новой искромётной комедии театра Творческий Дом Невинных «Портрет его жены».

В ролях: Михаил Богдасаров, Оксана Сташенко, Вячеслав Невинный, Ирина Ефремова, Василиса Невинная, Андрей Анкудинов

Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом