Концертно-театральный комплекс "Дом искусств"

Расписание
|
9 января
пятница
|11:00
|
Балет «Щелкунчик»2026-01-09T11:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|14:00
|
Балет «Щелкунчик»2026-01-09T14:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|19:00
|
Балет «Щелкунчик»2026-01-09T19:00:00.000+02:00
О заведении
Место, где проходят гастроли столичных и региональных артистов и коллективов. В 2004 году был создан профессиональный Театр эстрады Дома искусств, объединивший в себе молодых и талантливых артистов. Ежегодно в период зимних каникул здесь проводится главная ёлка города.