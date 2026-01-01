Концертно-театральный комплекс

Концертно-театральный комплекс "Дом искусств"

Калининград, Ленинский проспект, 155
Концертно-театральный комплекс
Телефон: (4012) 64-37-47

Расписание

9 января
пятница
11:00
Балет «Щелкунчик»
9 января
пятница
14:00
Балет «Щелкунчик»
9 января
пятница
19:00
Балет «Щелкунчик»

О заведении

Место, где проходят гастроли столичных и региональных артистов и коллективов. В 2004 году был создан профессиональный Театр эстрады Дома искусств, объединивший в себе молодых и талантливых артистов. Ежегодно в период зимних каникул здесь проводится главная ёлка города. 

Найти на карте