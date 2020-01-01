Дата и место
|
19 сентября
суббота
|19:00
|
Калининградский театр эстрады
О событии
Группа «Цветы» — один из самых узнаваемых коллективов российской сцены, созданный Стасом Наминым в 1969 году. Их музыка стала частью культурного кода нескольких поколений. За десятилетия существования группа прошла через разные эпохи, но сохранила своё звучание и стиль. «Цветы» — это не просто ансамбль, а часть музыкальной эпохи, в которой отразилось время и настроение целой страны. В программе прозвучат культовые песни, которые знают и поют: «Мы желаем счастья вам», «Звёздочка моя ясная», «Старый рояль» и другие композиции. Это музыка, которая возвращает в то время, когда песни звучали из магнитофонов, их переписывали и запоминали наизусть. Эти мелодии легко узнаются и сразу находят отклик, поэтому зал поёт вместе с артистами с первых строк. В разные годы в составе «Цветов» выступали музыканты, ставшие впоследствии знаковыми фигурами российской сцены, среди них Константин Никольский и Игорь Саруханов. Это ещё раз подчёркивает значение коллектива как важной части музыкальной культуры и школы для целого поколения российских исполнителей. Концерт звучит ярко и насыщенно. Живой звук и энергия сцены создают цельное впечатление, в котором знакомые песни раскрываются по-новому и звучат особенно выразительно. Приходите на концерт группы «Цветы», чтобы провести вечер под живое звучание любимых мелодий, спеть вместе с залом и снова прикоснуться к музыке, которая остаётся с вами на годы.