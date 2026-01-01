Расписание
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15 июля
среда
|18:00
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Театрально-гастрономический вечер «Ритмы огня»2026-07-15T18:00:00.000+02:00
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25 июля
суббота
|18:00
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Театрально-гастрономический вечер «Ритмы огня»2026-07-25T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Чемпионки России в номинации «Фламенко» Леонора Ковзан и волнующая гитара — Кристина Шульдайс.
Там, где гитара плавит лёд, а каблуки выбивают искры, там, где воздух плавится от жарких ритмов, а тени танцуют вместе с пламенем свечи. Ритмы огня — это не просто концерт. Это, когда сцена дышит стихией фламенко, гордым силуэтом и хлопками ладоней и кастаньет, а струны гитары поют языком понятным сердцу. Приходите слушать сердцем, танцевать душой.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Сделайте свой вечер еще ярче!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей.
Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!