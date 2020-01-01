Дата и место
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11 июля
суббота
|18:00
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Театрально-гастрономический вечер «Только хиты»2026-07-11T18:00:00.000+02:00
О событии
Театрально-гастрономический вечер «Только хиты».
Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Актер театра и кино Игорь Исаев представляет свой новый спектакль-концерт. «Только хиты» — это калейдоскоп юмора и песен 70-80-х годов, которые до сих пор радуют, веселят и греют нашу душу. Посмеемся, попоем, а кто захочет, может быть, и потанцует — это приветствуется!
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Только музыка, театр и ВЫ, а и УЖИН!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей.
Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!