Концерты
Театрально-гастрономический вечер «Только хиты»

Театрально-гастрономический вечер «Только хиты»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

11 июля
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Театрально-гастрономический вечер «Только хиты».

Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Актер театра и кино Игорь Исаев представляет свой новый спектакль-концерт. «Только хиты» — это калейдоскоп юмора и песен 70-80-х годов, которые до сих пор радуют, веселят и греют нашу душу. Посмеемся, попоем, а кто захочет, может быть, и потанцует — это приветствуется!

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.

Только музыка, театр и ВЫ, а и УЖИН!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей. 

Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!