Расписание
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8 августа
суббота
|13:00
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Поселение викингов
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9 августа
воскресенье
|12:00
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Поселение викингов
О событии
БОЛЬШОЙ КАУП
- 8 августа 13:00 до 22:00
- 9 августа с 12:00 до 17:00
Попадая на фестиваль «Кауп», вы оказываетесь внутри древнего поселения, каким оно было тысячу лет назад. Здесь всё дышит историей: от глиняных горшков до доспехов воинов. Повсюду кипит работа — кузнецы, гончары, плотники и оружейники трудятся здесь и сейчвс. Вы можете попробовать сами вылепить горшок, выковать гвоздь, отчеканить монету — мастер-классов хватит на весь день.
Пока детвора осваивает азы строевой подготовки, взрослые смотрят зрелищные сражения викингов. Конное шоу, бои на мечах, стрельба из лука — здесь от всего захватывает дух. После ярких впечатлений можно отдохнуть под живую старинную музыку, отведать средневековой еды и сходить в поход на драккаре «Виндур».
Главное происходит в сумерках. Факелы, огненные стрелы, залпы пламени — и крепость вспыхивает. Перед вами разворачивается реконструкция сожжения Каупа. Страшный бой, уничтоживший поселение тысячу лет назад.
Приходи и смотри на ожившую историю своими глазами.
Стоимость билетов:
- Суббота: Взрослый 1200 рублей, детский 700 рублей, Семейный (2+2) 3100 рублей, Семейный (2+1) 2900 рублей
- Два дня: Взрослый 1500 рублей, детский 1000 рублей.
- Воскресенье: Взрослый 700 рублей, детский 500 рублей, Семейный (2+2) 1900 рублей, Семейный (2+1) 1600 рублей.
Доехать до поселения викингов « Кауп» в день фестиваля можно :от остановок «Романовский поворот», «п.Романово» на микроавтобусе, который курсирует каждые 45 минут, начиная с 12.00 до 22.00 в субботу и до 17.30 в воскресенье. Стоимость проезда 20 р.
Трансфер: Из Зеленоградска, Светлогорска-2 из г. Калининграда Поездка только по предварительно купленным билетам!
Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей. Бронирование по телефону у менеджера Кауп (На кауп около 12:00, обратно 22:30).