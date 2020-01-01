Новый год наоборот

Дата и место
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10 июля
пятница
|21:00
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Поселение викингов
О событии
Приглашаем вас погрузиться в атмосферу любимого праздника... наоборот! Забудьте про шубы и сугробы — нас ждет жаркая новогодняя ночь с холодными коктейлями.
Научная Кауп. Бой курантов в разгар лета!
В программе:
- Настоящий Дед Мороз и Снегурочка (которые тоже соскучились по лету);
- Зажигательные конкурсы и хороводы (без варежек);
- Живая музыка — для вас играет кавер-группа «ДискоДядя»;
- Любимые хиты всех времен — споем и станцуем под то, что мы любим больше всего;
- Огненное представление;
- Дискотека под открытым небом.
На связь выходят легендарные ДискоДяди! Не просто диджеи, а целая кавер-группа с гитарами, скрипкой и фронтменом-танцором. Эти ребята знают, как раскачать и маленький зал, и стадион, так что наш танцпол им по плечу. Готовьтесь к мощным миксам и энергетике на максимум!
Трансфер туда и обратно:
- из Зеленоградска ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
- из Калининграда ул. Шевченко 2, ор-р Парковка
- из Светлогорска-2 ул. Ленина, 33 ор-р ЖД вокзал