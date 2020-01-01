Вечеринки
Новый год наоборот

Новый год наоборот

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

10 июля
пятница
21:00
Поселение викингов

О событии

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу любимого праздника... наоборот! Забудьте про шубы и сугробы — нас ждет жаркая новогодняя ночь с холодными коктейлями.

Научная Кауп. Бой курантов в разгар лета!

В программе:

  • Настоящий Дед Мороз и Снегурочка (которые тоже соскучились по лету);
  • Зажигательные конкурсы и хороводы (без варежек);
  • Живая музыка — для вас играет кавер-группа «ДискоДядя»;
  • Любимые хиты всех времен — споем и станцуем под то, что мы любим больше всего;
  • Огненное представление;
  • Дискотека под открытым небом.

На связь выходят легендарные ДискоДяди! Не просто диджеи, а целая кавер-группа с гитарами, скрипкой и фронтменом-танцором. Эти ребята знают, как раскачать и маленький зал, и стадион, так что наш танцпол им по плечу. Готовьтесь к мощным миксам и энергетике на максимум!

Трансфер туда и обратно:

  • из Зеленоградска ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
  • из Калининграда ул. Шевченко 2, ор-р Парковка
  • из Светлогорска-2 ул. Ленина, 33 ор-р ЖД вокзал