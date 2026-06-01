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Трибьют — шоу Prodigy

Трибьют — шоу Prodigy

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

26 июня
пятница
21:00
Поселение викингов

О событии

С 21:00 до 01:00. Начало концерта в 22:00 

Только представьте: большая сцена, окутанная дымом и светом, и мощнейший профессиональный живой звук, разносящий хиты The Prodigy.

В эту ночь сцена принадлежит Yalta Band. Ребята не просто исполнят песни — они воссоздадут ту самую незабываемую атмосферу и выплеснут в зал такую мощную энергетику, что ноги сами понесут вас в пляс.

В программе концерта запланировано невероятное огненное и пиротехническое шоу. Приезжайте и наполнитесь драйвом и незабываемыми эмоциями!

Вас ждет:

  • Концерт рок музыки
  • Танцпол
  • Фотозоны
  • Огненная кузня
  • Огненное и пиротехническое шоу

Приходите за адреналином и отличным настроением. Это будет жарко!

Трансфер не входит в стоимость билетов!

Автобусы отправляются:

  • из Зеленоградска ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
  • из Калининграда от Дома советов
  • из Светлогорска-2 ул. Ленина, 33 ор-р ЖД вокзал

Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам по смс за день до мероприятия.

Важно:

  • Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам
  • Заказать и оплатить билеты можно только онлайн на сайте
  • Билеты на трансфер продаются до четверга 17:00