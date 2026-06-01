Трибьют — шоу Prodigy

Дата и место
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26 июня
пятница
|21:00
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Поселение викингов
О событии
С 21:00 до 01:00. Начало концерта в 22:00
Только представьте: большая сцена, окутанная дымом и светом, и мощнейший профессиональный живой звук, разносящий хиты The Prodigy.
В эту ночь сцена принадлежит Yalta Band. Ребята не просто исполнят песни — они воссоздадут ту самую незабываемую атмосферу и выплеснут в зал такую мощную энергетику, что ноги сами понесут вас в пляс.
В программе концерта запланировано невероятное огненное и пиротехническое шоу. Приезжайте и наполнитесь драйвом и незабываемыми эмоциями!
Вас ждет:
- Концерт рок музыки
- Танцпол
- Фотозоны
- Огненная кузня
- Огненное и пиротехническое шоу
Приходите за адреналином и отличным настроением. Это будет жарко!
Трансфер не входит в стоимость билетов!
Автобусы отправляются:
- из Зеленоградска ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
- из Калининграда от Дома советов
- из Светлогорска-2 ул. Ленина, 33 ор-р ЖД вокзал
Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам по смс за день до мероприятия.
Важно:
- Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам
- Заказать и оплатить билеты можно только онлайн на сайте
- Билеты на трансфер продаются до четверга 17:00