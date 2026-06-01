Вечеринка в стиле пост апокалипсиса

Расписание
|
19 июня
пятница
|21:00
|
Вечеринка в стиле пост апокалипсиса2026-06-19T21:00:00.000+02:00
|
21 августа
пятница
|20:00
|
Вечеринка в стиле пост апокалипсиса2026-08-21T20:00:00.000+02:00
О событии
После заката Кауп перевоплощается в место, которое вы раньше не знали!
НОЧЬ В АТМОСФЕРЕ ПОСТ АПОКАЛИПСИСА
Поселение Кауп — некогда туристическое место, построенное по типу средневекового укрепления оказалось домом и крепостью для 62 человек в котором они жили и отбивались от пришлых. Настал 2177 год. Прошло 3 поколения. Люди передавали память о тех временах что помнили, а помнили они только 2019 год ибо выжили только молодые. Спустя 158 лет с того дня, когда Ковид-D начал свой победный марш. В поселении, где жизнь снова начала цвести из пепла, отмечают праздник победы. Праздник выживших.
ВАС ЖДЕТ:
- 20:00 Открытие городища. Запуск генератора Бога «Россет»
- 21:00 Встреча воинов с «Дороги ярости»
- 21:15 Начало концерта
- 23:00 Дискотека для совсем выживших
ЛОКАЦИИ:
- Цех жести (ночная кузня)
- МедПункт (фотозона)
- Арена берсерков (Арм реслинг)
- База воинов (примерочная доспехов)
- Алтарь Нокиа 3310 (фотозона)
- Огненный вихрь (огненное шоу)
- Концерт пророков Металика, Нирвана, Him (живое исполнение любимых хитов)
ТРАНСФЕР:
Каждую пятницу мы предоставляем трансфер до поселения викингов на микроавтобусе.
Трансфер не входит в стоимость билетов! Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей.
Автобусы отправляются:
- из Зеленоградска ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
- из Калининграда ул. Шевченко 2, ор-р парковка
- из Светлогорска-2 ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам электронную почту накануне мероприятия после 19:00. Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам