Вечеринки
Вечеринка в стиле пост апокалипсиса

Вечеринка в стиле пост апокалипсиса

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Расписание

19 июня
пятница
21:00
Поселение викингов
Купить билет
21 августа
пятница
20:00
Поселение викингов
Купить билет

О событии

После заката Кауп перевоплощается в место, которое вы раньше не знали!

НОЧЬ В АТМОСФЕРЕ ПОСТ АПОКАЛИПСИСА

Поселение Кауп — некогда туристическое место, построенное по типу средневекового укрепления оказалось домом и крепостью для 62 человек в котором они жили и отбивались от пришлых. Настал 2177 год. Прошло 3 поколения. Люди передавали память о тех временах что помнили, а помнили они только 2019 год ибо выжили только молодые. Спустя 158 лет с того дня, когда Ковид-D начал свой победный марш. В поселении, где жизнь снова начала цвести из пепла, отмечают праздник победы. Праздник выживших.

ВАС ЖДЕТ: 

  • 20:00 Открытие городища. Запуск генератора Бога «Россет»
  • 21:00 Встреча воинов с «Дороги ярости»
  • 21:15 Начало концерта
  • 23:00 Дискотека для совсем выживших

ЛОКАЦИИ: 

  • Цех жести (ночная кузня)
  • МедПункт (фотозона)
  • Арена берсерков (Арм реслинг)
  • База воинов (примерочная доспехов)
  • Алтарь Нокиа 3310 (фотозона)
  • Огненный вихрь (огненное шоу)
  • Концерт пророков Металика, Нирвана, Him (живое исполнение любимых хитов)

ТРАНСФЕР: 

Каждую пятницу мы предоставляем трансфер до поселения викингов на микроавтобусе.

Трансфер не входит в стоимость билетов! Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей. 

Автобусы отправляются:

  • из Зеленоградска ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал
  • из Калининграда ул. Шевченко 2, ор-р парковка
  • из Светлогорска-2 ул. Ленина 10, ор-р Автовокзал

Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам электронную почту накануне мероприятия после 19:00. Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам