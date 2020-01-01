Дата и место
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14 августа
пятница
|19:00
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«Юнона» и «Авось»2026-08-14T19:00:00.000+02:00
О событии
«Юнона» и «Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы «Юнона и Авось» в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством Народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова.
Премьера рок-оперы «Юнона» и «Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже почти 40 лет идет с неизменным успехом. Нет такого человека, которого оставила бы равнодушной удивительная история любви графа Резанова и юной Кончиты.
Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.