Дата и место
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13 августа
четверг
|20:00
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Алекс Лим2026-08-13T20:00:00.000+02:00
О событии
13 августа в театре эстрады «Янтарь-холл» состоится большой сольный концерт Александра Лима. Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», артист, покоривший многомиллионную аудиторию вирусными каверами на разных языках и трогательными композициями о любви, созданными в творческом тандеме с Игорем Яковлевичем Крутым.
Алекс Лим в кратчайшие сроки завоевал сердца миллионной аудитории. Алекс Лим одержал победу в международном конкурсе «Новая волна» в Казани, покорив жюри, зрителей и пользователей соцсетей своим тембром и чувственным исполнением. В том же году Александр принял участие в популярном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!», где успешно дошел до финала.
Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом РФ, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ с маэстро — ставшие любимыми у публики песни «Вокзал», «Отпусти меня» и «Неземная».