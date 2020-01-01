Концерты
Музыкально-гастрономический вечер «Джаз сквозь годы»

Музыкально-гастрономический вечер «Джаз сквозь годы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

10 июля
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Певец и музыкант Илья Пищенко (г. Санкт-Петербург) с программой «ДЖАЗ СКВОЗЬ ГОДЫ» при участии виртуозного гитариста Дмитрия Солодовникова. В программе — золотые хиты джаза разных лет, которые помогут вам погрузиться в атмосферу отдыха и самого лучшего настроения! Ожидайте ярких импровизаций, искренних эмоций и великолепного музыкального настроения! 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение! 

Джаза много не бывает!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей. 

Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!